На мэра Норильска завели уголовное дело после аварии с дизельным топливом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Норильска после аварии на ТЭЦ с разливом нефтепродуктов. Градоначальник Ринат Ахметчин подозревается в халатности, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В СК считают, что градоначальник не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов из резервуара в Норильске.

В частности, отмечают в СК, Ахметчин должен был организовать координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, обеспечить функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, организовать контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, спрогнозировать развития и последствий чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования.

Ахметчину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ. В случае доказательства вины ему грозит штраф, обязательные работы, а также запрет занимать определенные должности.

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