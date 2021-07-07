На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела погибших
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Спасатели нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее российские СМИ сообщали о шести найденных телах.

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Как пишет портал РБК, губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил, что тела погибших начали извлекать из воды.

"Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] — ситуация все время меняется", — сказал он ТАСС.

Опознать погибших пока не удалось, в МЧС отметили, что для этого может понадобиться генетическая экспертиза.

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского утром 6 июля. Он должен был приземлиться в поселке Палана, но незадолго до посадки с экипажем пропала связь.

Обломки самолета нашли в 4–5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Паланы со стороны береговой линии, сообщили РБК в Росавиации. По словам Солодова, Ан-26 мог разбиться при заходе на второй круг при посадке из-за плохой видимости.

На борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе глава поселка. По предварительным данным санавиации, все они погибли.

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