На месте крушения индонезийского самолета найдены фрагменты тел

На месте падения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air полиция обнаружила фрагменты тел. Кроме того, в море возле морского побережья у столицы Индонезии Джакарты найдены вещи, относившиеся предположительно к багажу погибших пассажиров, сообщил в воскресенье, 10 января, представитель индонезийской полиции, выступая по местному телевидению.

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По его словам, начата работа по идентификации фрагментов тел. Пассажирский самолет Boeing 737-500, следовавший рейсом из Джакарты в Борнео, потерял связь с диспетчерами через четыре минуты после взлета. По словам министра транспорта Индонезии, на борту находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, в том числе 10 детей.

По данным службы Flightradar24, занимающейся отслеживанием движения самолетов, авиалайнер всего за минуту потерял в высоте более 3000 метров. Как сообщили индонезийские службы спасения, вероятные обломки самолета были найдены в море к северу от столицы страны. По словам главы компании Sriwijaya Air, лайнер был в хорошем состоянии.

Авиакатастрофы в Индонезии

Из-за повторяющихся крушений индустрия пассажирских авиаперелетов в Индонезии имеет дурную славу. В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании-дискаунтера Lion Air, совершавший полет из Джакарты в Панкалпинанг. Погибли 181 пассажир и 8 членов экипажа.

В августе 2015 года самолет ATR 42-300 авиакомпании Trigana Air врезался в гору неподалеку от города Оксибил, совершая полет над отдаленной провинцией Папуа. На борту находились 54 человека - из них пять детей и пять членов экипажа. Лайнер перевозил около 470 тысяч долларов. Деньги предназначались бедным семьям на востоке страны.

В декабре 2014 года лайнер Airbus A320-200 авиакомпании-дискаунтера Indonesia AirAsia рухнул в Яванское море, выполняя рейс из Сурабаи в Сингапур. Погибли все находившиеся на борту 162 человека. Расследование показало, что самолет находился в неудовлетворительном техническом состоянии, а пилот неверно отреагировал в критической ситуации.