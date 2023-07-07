На место крушения парома "Эстония" отправится исследовательская миссия: планируется поднять его носовую аппарель

В середине июля совместная исследовательская миссия Эстонии и Швеции отправится на место крушения парома "Эстония", чтобы поднять со дна его носовую рампу. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на главу Эстонского центра расследований безопасности Мерта Отсса.

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Миссия запланирована на десять дней. Исследователи отправятся на место затонувшего в 1994 году парома 19-20 июля из шведского порта Карлскрун. Путь должен занять около полуторы дней.

План работы миссии предусматривает съемку палубы корабля, подъем рампы и съемку областей, не запечатленных в предыдущих миссиях — таких как область за аппарелью. Кроме того, со дна могут быть подняты и некоторые другие объекты, расположенные поблизости остова корабля. Съемки запланированы как снаружи, так и внутри парома.

Отсс подчеркнул, что ни один человек не будет отправлен во время миссии на дно Балтийского моря. Остовы "Эстонии" покоятся на глубине 80 метров.

Поднятые со дна фрагменты планируется доставить в шведский порт — там их изучат эстонские эксперты. В частности, будет произведен анализ металлов, лазерное сканирование, а также химический анализ. Это поможет определить, есть ли на рампе следы каких-либо других веществ, которые могут указывать, например, на столкновение в море.

Данные, полученные во время миссии, будут использованы для создания цифровой модели "Эстонии". Завершение модели запланировано на следующий год.

В миссии по исследованию обломков принимают участие Эстония, Швеция и Финляндия.

Паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и других стран.

Ранее Эстонский центр расследований безопасности создал сайт, на котором каждый может увидеть 3D-модели парома "Эстония" до выхода в море и его нынешний вид в морских глубинах.