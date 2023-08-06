На монументе "Родина-мать" в Киеве установлен трезубец вместо советского герба

Утром в воскресенье рабочие установили трезубец — официальный символ Украины — на щит монумента "Родина-Мать" в Киеве.

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Расположенный на берегу Днепра памятник "Родина-Мать" — самая высокая монументальная скульптура Европы и пятая в мире. Высота монумента с постаментом — 102 метра. Статуя изображает женщину, которая поднимает вверх щит и меч.

В начале августа по решению украинского правительства со щита скульптуры был снят герб СССР, находившийся там с момента ее установки.

Установка трезубца была запланирована на субботу, однако работам помешал сильный ветер. Высота памятника вместе с постаментом составляет 102 м, и до наступления темноты рабочим удалось поднять трезубец лишь на четверть этой высоты.

"Это произошло! Украинский трезубец на своем месте. Это был сложный, ответственный, исторический проект. Благодарю всех, благодаря кому это произошло — доноров, проектировщиков, строителей, скульптора, работников Музея Войны, всех, кто болел за эти изменения и поддерживал", — написал в телеграм-канале экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Монтаж панелей щита продолжается.

Ранее и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев рассказал, что полностью работы должны быть завершены ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

Герб СССР отправят на хранение в музей.

Кроме того, сам монумент планируют переименовать. Вместо "Родины-Матери" его хотят назвать "Украина-Мать".

Как сообщил директор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук, ученый совет музея такое решение уже одобрил, но окончательно его еще должно утвердить министерство культуры.

Скульптуру открыли 9 мая 1981 года на Печерских холмах, на правом берегу Днепра, на территории комплекса, который сейчас называется Музей истории Украины во Второй мировой войне.

Строительство статуи с постаментом-музеем обошлось советскому государству в 12 миллионов рублей. Стоимость всего комплекса превысила 30 млн рублей.

В 2015 году, после развязанной Россией войны на Донбассе возникла идея в рамках процесса декоммунизации заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны.

Из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость монумента, работы неоднократно откладывали.

Летом 2022 года украинское правительство провело онлайн-опрос на государственной цифровой платформе "Дiя" о том, что делать с монументом. Голосование длилось с 7 по 21 июля, украинцам предлагали выбрать один из ответов: оставить все, как есть, убрать герб СССР или заменить его трезубцем.

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Всего в опросе приняло участие почти 780 тысяч человек. За последний вариант высказалось 85% проголосовавших.

13 июля этого года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на начало работ.

"Проектными решениями предусматривается установка трезубца на щите монумента, который соответствует изображению на малом государственном гербе Украины, — сообщило ведомство. — Трезубец заменит старый советский герб".

Новый герб на щите "Родины-Матери" изготовила металлургическая компания "Метинвест", принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

"Метинвест" уточняет, что украинский герб изготовлен из стали производства завода "Запорожсталь", который в 1981 году изготовил материал для всего монумента.

Декоммунизация Украины

В середине апреля этого года Верховная Рада приняла закон, по которому в Украине запрещаются связанные с российской имперской политикой символы и топонимы, в том числе официальная символика России (со времен Московского царства до современной Российской Федерации).

Запрещена также пропаганда исторических лиц, занимавших в России руководящие посты или причастных к имперской пропаганде.

Несколько лет назад в Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому были демонтированы многие памятники советским государственным деятелям и переименованы множество улиц, площадей и населенных пунктов. После начала российского вторжения в Украину началось изменение названий, связанных не только с Советским Союзом, но и с Россией.

На ликвидацию советского герба и переименование статуи в "Украина-Мать" гневно отреагировали в Москве.

"В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют", — заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На фасаде главного здания российского МИД в центре Москвы и на многих других правительственных зданиях герб СССР находится до сих пор.