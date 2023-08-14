На морском курорте в Румынии произошел сильный взрыв. Предположительно, его причиной стала мина

В румынском городе Костинешть, расположенном на берегу Черного моря, утром прогремел сильный взрыв, сообщает местное издание Digi24. По предварительным данным, о пирс перед отелем ударилась морская мина.

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"Произошел сильный взрыв. Я был на террасе, увидел много черного дыма. Нам сказали, что что-то взорвалось. Полиция и пожарные здесь. Некоторые туристы все еще находятся в воде", — рассказал Digi24 очевидец из числа туристов.

Погибших в результате инцидента нет, заявили местные власти. Один молодой человек обратился за медицинской помощью с жалобами на проблемы со слухом, но после консультации врачей отказался от госпитализации.

ВМС Румынии сообщили, что направили водолазов, тральщик и вертолет для исследования прибрежной зоны от Констанцы до Мангалии. В частности, были проверены сообщения очевидцев о еще одной мине, приближающейся к курорту — подозрительный объект оказался "большим бревном".

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину специалисты обезвредили пять мин в территориальных водах Румынии, пишет Romania Journal со ссылкой на комментарий представителя местных ВМС.