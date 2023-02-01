На Мюнхенскую конференцию по безопасности вместо властей РФ позовут оппозиционеров

Представители правительства России в этом году не приглашены на Мюнхенскую международную конференцию по безопасности, заявил председатель конференции Кристоф Хойсген в интервью телеканалу MDR в среду, 1 февраля. Он объяснил это нежеланием предоставлять трибуну авторитетного международного форума по безопасности для пропаганды президента РФ Владимира Путина.

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"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушения Украины", — пояснил Хойсген.

По его словам, вместо правительственных чиновников от России приглашены представители гражданского общества и оппозиции, в том числе бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и опальный олигарх Михаил Ходорковский.

Важность помощи Украине

Хойсген, который ранее занимал должность советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике, выступил в защиту поддержки, которую Германия оказывает Украине.

"Путин ясно заявил, что он в конечном счете стремится к воссозданию Советского Союза. Если российский президент добьется успеха в Украине, то он в конце концов вторгнется и в страны Балтии. Поскольку данные страны являются членами НАТО, это напрямую затронет Германию, будут задействованы союзнические обязательства. Это нужно предотвратить, поэтому Украине нужно оказывать помощь", — указал Кристоф Хойсген.

Международная Мюнхенская конференция по безопасности открывается 17 февраля.