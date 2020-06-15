На Навального завели уголовное дело за "клевету на ветерана"

Против российского оппозиционера Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Поводом послужил комментарий Навального в "Твиттере" к видеоролику о поправках к Конституции.

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Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило дело по ч. 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета). Реального заключения эта часть статьи не предусматривает — возможен штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

"На одном из федеральных информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны И.С. Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства. — Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко".

Речь идет о ролике, снятом телеканалом RT. На видео известные люди зачитывают выдержки из первой главы российской Конституции. В конце на экране появляется надпись с напоминанием о голосовании по поправкам к основному закону, которое состоится 1 июля.

Помимо ветерана Игната Артеменко в ролике снялись дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, бывший министр культуры Михаил Швыдкой и другие.

Комментируя в "Твиттере" появление этого видео, Навальный назвал появившихся в кадре "холуями" и "позором страны".

9 июня внук снявшегося в видео ветерана Игорь Колесников заявил РИА Новости, что его деду "стало плохо с сердцем, когда он узнал об оскорблениях в свой адрес со стороны Алексея Навального".

"Не смогли мы уберечь дедушку от того, чтобы он не узнал [что написал Навальный]. Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве", — утверждал Колесников.

Сам Навальный тогда назвал это "позорным спектаклем".