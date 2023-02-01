На одном из крупнейших газохранилищ Европы произошло возгорание, его работа приостановлена

В немецком городе Реден произошло возгорание на факеле в газохранилище. Это одно из крупнейших подземных газовых хранилищ Европы. Сейчас его работа приостановлена.
"Во вторник, 31 января 2023 года, по неизвестным пока причинам произошла дефлаграция на факеле в хранилище природного газа в Редене. Никто из людей не пострадал, воздействие на окружающую среду не было установлено", — цитирует "Новая газета. Европа" оператора газохранилища Astora.
Как ранее сообщалось, 13 ноября взорвался газопровод в Литве, поставлявший газ в том числе в Латвию. Пламя достигало 50 м в высоту. Через три дня газопровод восстановили.
13 января в Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, использующийся для поставок топлива в северную части Литвы и транспортировки в Латвию. Местный телеканал LRT сообщал, что пламя достигало 50 м в высоту. Власти эвакуировали близлежащую деревню Валакеляй, а также перекрыли дорогу рядом с этим населенным пунктом. Спустя три дня компания-оператор сообщила о восстановлении газопровода.