На острове Лесбос дотла сгорел крупнейший в Греции лагерь беженцев

На греческом острове Лесбос сгорел лагерь беженцев Мориа. В нем жили почти 13 тыс. мигрантов из 70 стран, 70% из них прибыли из Афганистана.

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Лагерь был переполнен более чем в четыре раза, изначально он был рассчитан на 2 тысячи человек, но потом несколько расширен.

Жертв нет, но некоторые мигранты пострадали от отравления дымом.

Причина возгорания неизвестна. Некоторые считают, что виноваты сами беженцы, другие подозревают местных жителей.

Беженцам позволено покинуть территорию сгоревшего лагеря, но полиция перекрыла дороги в его окрестностях , чтобы помешать обитателям лагеря зайти в соседние города.

Тысячи людей остались без крова. Власти ищут для них временное укрытие.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал случившееся гуманитарной катастрофой и написал в "Твиттере" о необходимости распределить беженцев по странам ЕС, готовым их принять.

Ситуация усугубляется тем, что у 35 мигрантов из Мории обнаружен коронавирус. Накануне пожара власти решили закрыть лагерь на карантин.

Согласно поступающим сообщениям, жители соседней деревни не позволили погорельцам проследовать дальше через их населенный пункт.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что знает о напряженности в отношениях между мигрантами и местным населением.

"Мы призываем всех проявить сдержанность и просим всех, кто находился в лагере, избегать лишних перемещений и оставаться на месте, пока не будет найдено временное решение", — сказано в его заявлении.

"Полностью уничтожен"



Пожар возник в ночь со вторника на среду почти одновременно в трех местах, рассказал государственному телеканалу ERT начальник пожарной части Константинос Теофилопулос.

По его словам, мигранты мешали пожарным гасить огонь. К утру среды пожар был в основном потушен.

"Сейчас, когда взошло солнце, видно, что там остались несколько целых палаток, но весь остальной лагерь, насколько мне видно на расстоянии, сгорел", — рассказал Би-би-си живущий неподалеку Танасис Вулгаракис.

Вице-губернатор Лесбоса Арис Хацикомнинос подтвердил местной радиостанции, что лагерь полностью уничтожен.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду утром созвал совещание. Несколько члeнов кабинета срочно выехали на Лесбос.

Зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Шинас сказал, что имел телефонный разговор с премьером Мицотакисом, и что Еврокомиссия готова оказать прямую помощь Греции в этой сложной ситуации.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон написала, что дала согласие профинансировать перевозку на материк и обустройство примерно 400 детей и подростков, находившихся в лагере без родных.

Причина не ясна



Дознание рассматривает в числе других версию о поджоге, но доказательств пока нет.

Руководитель местной гражданской обороны Михалис Фратескос в интервью ERT заявил, что пожара следовало ожидать.

Греческое агентство новостей АНА пишет, что пожар возник после того, как часть из вышеупомянутых 35 носителей коронавируса и членов их семей отказалась идти в карантинный блок.

Некоторые мигранты заявили Персидской службе Би-би-си, что все случилось после драк между обитателями лагеря и "греческими правыми", и показывали фото предметов, похожих на канистры.

Все могло произойти и естественным образом: на острове бушуют лесные пожары, раздуваемые сильным ветром.

Представитель организации "Врачи без границ" на Лесбосе Марко Сандроне в интервью Би-би-си назвал Морию бомбой замедленного действия, которая, наконец, сработала.

Лагерь находился к северо-востоку от Митилены, порта и столицы острова.

Беженцы находятся там, ожидая, когда власти рассмотрят их ходатайства о предоставлении убежища. Это долгая процедура.

Другие европейские страны, несмотря на уговоры ЕС, отказываются принимать их у себя.

Условия жизни в лагерях для мигрантов на греческих островах постоянно критикуют правозащитники. В апреле организация Human Rights Watch указывала, что переполненные лагеря легко могут стать рассадниками коронавируса.