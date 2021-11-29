На переговорах с ЕС талибы попросили помочь им с аэропортами

Представители исламистского движения "Талибан" на переговорах с делегацией ЕС, прошедших в Дохе в выходные дни, 27 и 28 ноября, попросили оказать им помощь в обеспечении работы аэропортов в Афганистане, пообещав, что в этом случае все желающие иностранцы и граждане Афганистана смогут беспрепятственно покинуть страну.

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В официальном заявлении внешнеполитической службы ЕС (EEAS), опубликованном по итогам встречи, отмечается, что сам факт ее проведения не означает признания законности правительства "Талибана". Переговоры состоялись в интересах ЕС и жителей Афганистана, указывается в документе.

Обе стороны выразили обеспокоенность ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Афганистане в условиях приближающейся зимы, причем делегация ЕС подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать гуманитарную помощь всем жителям Афганистана, которые в ней нуждаются. Кроме того, ЕС пообещал предоставить Кабулу дополнительную финансовую помощь — при условии, что она пойдет "непосредственно на поддержку народа Афганистана".

Талибы подтвердили свою "приверженность верховенству закона"

Со своей стороны, талибы "подтвердили свою приверженность верховенству закона и добросовестному госуправлению". Делегация ЕС призвала "Талибан" предпринять конкретные шаги по созданию инклюзивного правительства, в котором на ключевых постах будут находиться не только мужчины, но и женщины и которое "продолжило бы путь к национальному примирению".

В состав делегации Афганистана, которую возглавлял и. о. министра иностранных дел Амир Хан Мутакки, вошли также и. о. министров образования и здравоохранения, глава Центрального банка Афганистана, представители МИД, Минфина и МВД, а также спецслужб.

Сторона ЕС была представлена спецпосланником ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном, а также сотрудниками внешнеполитической службы ЕС и служб Еврокомиссии, отвечающих за гуманитарную помощь, международное партнерство и вопросы миграции.