На перекрестки Литвы возвращают больше 100 зеленых стрелок
Foto: DELFI.lt

В последний год на перекрестки Литвы вернули больше 100 зеленых стрелок, разрешающих поворот направо, когда горит красный свет. Об этом сообщает русская версия литовского портала Delfi.

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Эти стрелки убрали год назад. Когда водители стали возмущаться появившимися заторами, правительство отменило свое решение, однако указало согласовать это решение с Агентством транспортных компетенций.

Агентство транспортных компетенций информировало, что муниципалитеты с 2020 года подали 267 заявок на возвращение зеленых стрелок, 107 заявок было одобрено. В 102 случаях муниципалитетам рекомендовали регулировать движение с помощью обычных светофоров, также предложили установить 58 дополнительных секций.

Больше всего стрелок разрешили вернуть в Клайпеде – 25, там удовлетворили половину заявок. В Паневежисе вернули 17 стрелок, в Шяуляй – 13, в Вильнюсе - 30, в Каунасе – всего 2.

Зеленые стрелки позволяют автомобилям поворачивать направо на красный свет, пропустив пешеходов и другие транспортные средства. Упразднить зеленые стрелки Министерство транспорта Литвы предлагало еще в 2014 году.

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