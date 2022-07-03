На пляже в Хургаде жертвами акул стали две женщины - туристки из Австрии и Румынии

Трагедией закончился отдых на египетском курорте в Хургаде для туристок из Австрии и Румынии. На женщин нападала акула, возможно, одна и та же. Губернатор египетской провинции Красное море распорядился закрыть на три дня пляжи в бухтах Сахл Хашиш и Макади бей.

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Трагический инцидент на египетском курорте Хургада на Красном море с участием туристки из Австрии произошел 1 июля в районе Сахль Хашиш, сообщает Telegram-канал Baza. 68-летняя женщина находилась в воде, когда на нее напала акула. На глазах у других отдыхающих женщина осталась без руки и ноги, а море окрасилось в нехарактерные цвета.

Пожилую женщину смогли вытащить на берег и передать медикам. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу от болевого шока и потери крови.

Туристы отмечают, что на весь район Сахл Хашиш нет ни одной машины скорой помощи, а медперсонал в отелях ничем не может помочь в таких случаях. Раненая женщина около часа дожидалась бригады из Хургады, и, возможно, поэтому ее и не смогли спасти, сообщает "Фонтанка".

Нападение акулы на женщину снял на видео один из свидетелей. На записи видно, как в воде расползается красное пятно. Слышны крики, и обрывок фразы на русском языке.

Туристку из Австрии пытались спасти очевидцы, в том числе русские. Один из них рассказал туристическому порталу "Крыша Турдома", что на пирсе было около ста человек — так плотно, что негде было сложить вещи. Кто-то закричал.

"Я даже не обратил внимания, потом слышу — там уже рев поднялся такой. Я осьминога бросил снимать, повернулся и уже смотрю, там просто здоровенная челюсть эту женщину грызет", — рассказывает мужчина.

Женщина, по его словам, пыталась отбиваться от акулы.

"…Но, видно, сначала ногу ей акула откусила, потом руку, и уже на кораллы выкинула, и она уже сидела на кораллах, показывала руку, ногу. У нее шок. Она даже не кричала, не плакала, ничего. И вот народ уже тут просто в крик. Спасатели бегают, ни кругов, ничего нету. Кинуть нечего. Русские догадались шланг кинуть, привязали груз от акваланга, два раза кинули — метров на 7–8, наверное. Буквально две минуты максимум было, и она уже сознание потеряла, прям там на воде легла, просто лежала. И один немец из нашего отеля схватил борд — он на пирсе лежал рядом у спасателей. Его в воду кинул, спустился. Там от пирса до воды где-то метр с лишним, но он как-то смог слезть. И вот на этом борде он к ней уже подплыл. Ну а мы там, сто человек, стояли и орали", — расскаал очевидец.

Сотрудница отеля в Хургаде рассказала, что причиной нападения акулы могли стать туристы, кормящие рыб едой со шведского стола, сообщает Life.

"Сложно сказать, что стало причиной нападения. Обычно акулы не нападают первыми. Должна быть причина. Либо хищницу привлекло большое количество рыб, которые являются для нее пищей, либо австрийка спровоцировала нападение своим поведением", — объяснила сотрудница отеля.

По ее словам, большое количество рыбы появляется у берегов отелей из-за того, что туристы активно прикармливают ее едой со шведского стола, несмотря на запрет. На такой "пир" могла заскочить и акула, хотя появление этих хищников в Хургаде фиксируют редко.

Вторая жертва акулы в Хургаде — предположительно, 44-летняя гражданка Румынии. Отдыхающие предполагают, что на неё напала та же акула, от зубов которой погибла австрийка.

Проживающая в Египте россиянка Жанна рассказала, что пропажу постоялицы из отеля заметили ещё пару дней назад.

"Женщина отдыхала в соседнем отеле Premiere Le Reve, в номере два дня отсутствовала. Ее нашли на кораллах в метрах 300 от первого случая, всю истерзанную, гражданка Румынии", — рассказала Жанна.

Из-за трагического инцидента на три дня все развлечения в воде от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей. Запрещены не только купание, снорклинг и дайвинг, но и рыбалка.

Однако трёхдневный запрет на купание фактически не действует.

"После первой жертвы никто никакие пляжи не закрывал. Я свободно вчера и сегодня плавала. Они, как всегда, хотели это скрыть, но как стало известно про вторую жертву, то зашевелились. Сформировали рабочую группу специалистов, чтобы узнать причины поведения акул. Особой паники нет, резиденты как купались, так и купаются. Посмотрим, как отреагирует губернатор Красного моря. Туристов терять не хотят, но и ничего для этого не делают", — отметила Жанна.

Её слова подтвердила другая жительница Хургады Людмила: "В отелях людей предупреждают, что купаться небезопасно, но все лагуны заполнены купающимися. Многие туристы испуганы. Но все же большинство ничего не боится. Местные тоже купаются. Резиденты и подавно".

Стоит отметить, что на территории Египта законодательно запрещено плавать в море ночью — после захода солнца и до семи утра. Связано это с тем, что в Красном море есть хищники, проявляющие активность именно в темное время суток.

О нападениях акул на туристов в Египте не было слышно больше 10 лет. В 2010 году было зафиксировано пять нападений. Погибла гражданка Германии, пострадали три жителя России и один — Украины.