На подлете к Москве сбиты беспилотники. Аэропорт Внуково временно не принимал рейсы

Власти Москвы объявили об отраженной атаке беспилотников на город. По словам мэра Сергея Собянина, "была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области".

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"Все обнаруженные БПЛА ликвидированы", — цитирует РИА "Новости" заявление Собянина. Пострадавших и разрушений нет.

Аэропорт Внуково из-за атаки беспилотников временно приостанавливал прием рейсов — самолеты перенаправляли в другие аэропорты. С 08:00 работа Внуково возобновлена в обычном режиме.

Источники РИА "Новости" в экстренных службах сообщили, что в Новой Москве были сбиты четыре дрона. ТАСС пишет о трех сбитых беспилотниках, но один из них — в Калужской области.

Минобороны РФ объявило, что сбиты пять беспилотников: четыре были уничтожены средствами ПВО в Новой Москве, а еще один "был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области".

В ночь на 3 мая два дрона атаковали Московский Кремль. Люди не пострадали. Власти РФ назвали произошедшее терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, который, как подчеркивалось, в этом момент находился в другой резиденции.

Утром 30 мая дроны атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. Три беспилотника попали в жилые дома в Новой Москве и в центре российской столицы. 21 июня три беспилотника сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском районе Подмосковья.

Власти России возлагают вину за атаки дронов на украинскую сторону. В Украине причастность к таким нападениям отрицают, заявляя, что ведут боевые действия только на своей территории, а не атакуют Россию.