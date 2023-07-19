На полигоне в Крыму произошел пожар. Трассу "Таврида" перекрыли, жителей эвакуируют (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 19 июля на полигоне в Кировском районе аннексированного Крыма начался пожар, сообщил глава российской администрации полуострова Сергей Аксенов. Из-за этого началась эвакуация четырех населенных пунктов, перекрыта трасса между Керчью и Севастополем.

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Что стало причиной пожара, "власти" аннексированного полуострова не сообщают. Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей пишет, что на протяжении уже нескольких часов в ближайших населенных пунктах слышны взрывы — на полигоне находится в том числе и склад боеприпасов. Ряд каналов сообщает, что объект был обстрелян.

Трасса "Таврида", пересекающая Крым с востока на запад, перекрыта со 118-го по 130-й километр. В Феодосии сняли с муниципальных маршрутов 15 автобусов, их отправили в зону пожара.

"Власти" Крыма рассказали, что идет эвакуация жителей четырех близлежащих сел: Криничек, Айвазовского, Абрикосовки и Приветного. 2225 человек проведут в пунктах временного размещения как минимум ближайшие сутки. О пострадавших не сообщалось.

В ночь на 18 июля аннексированный Россией полуостров подвергся атаке беспилотников. По словам Сергея Аксенова, девять БПЛА были сбиты силами ПВО, еще 19 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Факт атаки подтвердили в Минобороны РФ, по версии ведомства 17 дронов сбили, еще 11 подавили с помощью РЭБ.

Уточнение: первоначально в тексте новости говорилось, что ответственность за пожар взяла на себя военная разведка Украины. Эта информация была опубликована в неверифицированном Telegram-канале от лица руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Позднее представитель ведомства Андрей Юсов пояснил изданию "Суспільне", что ГУР не имеет отношения к этому ресурсу. "Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыму дело рук ВСУ и ГУР — фейк", — сказал он. Мы приносим извинения читателям.