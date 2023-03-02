Копенгаген Дания Русалочка российский флаг
Foto: AP/Scanpix/LETA

Главную достопримечательность столицы Дании расписали в цвета российского триколора, сообщает агентство Reuters.

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Полиция Копенгагена заявила, что рассматривает случившееся как "акт вандализма". Кто именно нарисовал на постаменте российский флаг, правоохранительные органы пока что не установили.

Памятник Русалочке, созданный по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена, установили в датской столице в 1913 году. Это одна из самых популярных среди туристов достопримечательностей Копенгагена.

Как и многие другие европейские страны, Дания последовательно осуждает Россию за вторжение в Украину. По подсчетам Кильского университета мировой экономики, к середине января 2023 года Копенгаген обязался передать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь на 720 млн евро.

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