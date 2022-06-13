На предприятии в Каунасе обнаружены держатели для авиабомб

Литовская полиция подчеркивает, что ввозить и хранить подобные крепления запрещено. Начато досудебное расследование о контрабанде.

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Криминальная служба таможни (КСТ) Литвы начала досудебное расследование по факту контрабанды оружия после того, как в конце мая обнаружила в Каунасе держатели для авиационных бомб, предназначенные для установки на вертолет. Об этом сообщает LETA со ссылкой на агентство BNS.

КСТ отмечает, что еще 27 мая таможенники провели обыск на складе компании, занимающейся ремонтом и продажей авиационной техники, импортированной из Эстонии. Они обнаружили шесть специальных креплений для российского боевого вертолета Ми-171. По словам должностных лиц, эти устройства должны были быть вывезены за границу.

Сотрудники таможни считают, что держатели могли быть классифицированы как оружие и ввезены без необходимых разрешений. Литовская полиция подтвердила таможне, что эти устройства предназначены для запуска авиабомб и что торговля таким оружием запрещена: компании не могут ни ввозить, ни хранить их.