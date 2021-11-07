На премьер-министра Ирака совершено покушение при помощи дрона

Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе атаковал в ночь на воскресенье резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими — об этом объявила иракская армия. Сам премьер не пострадал, но ранены его охранники.
Как объявили иракские военные, покушение на премьера было совершено посредством атаки беспилотника на его резиденцию в т.н. "зеленой зоне" в Багдаде.
Аль-Кадими объвил в официальном твиттер-аккаунте, что он жив и здоров.
"Я в порядке, слава Аллаху, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности ради Ирака", — говорится в постинге.
Спустя пару часов в "Твиттере" премьера появилось и краткое видеообращение.
Иракское агентство "Шафак" сообщает со ссылкой на источники в спецслужбах, что в результате покушения были ранены трое охранников премьера.
Два представителя правительства Ирака подтвердили агентству Рейтер, что в резиденции премьера произошел по меньшей мере один взрыв, и что сам премьер цел. Имена этих собеседников агентство не называет.
В строго охраняемой "зеленой зоне" Багдада расположены правительственные учреждения и иностранные посольства.
Дипломаты, живущие в "зеленой зоне", сказали агенству Рейтер, что слышали взрывы и стрельбу.
Ответственность за предполагаемое покушение пока никто на себя не взял.
Конфликт с проиранскими силами
В последние недели ситуация иракской политике возник конфликт из-за парламентских выборов 10 октября.
Альянс "Фатх" — политическое крыло нескольких проиранских вооруженных группировок — по предварительным данным получил на этих выборах всего 15 из 329 депутатских мандатов. До того у них было 48 мест в парламенте.
Члены альянса обвинили власти во главе с Мустафой аль-Кадими в подтасовке результатов выборов, и сотни сторонников этого объединения начали проводить акции протеста у "Зеленой зоны".
В пятницу там произошли столкновения демонстрантов с полицией и один из участников акции погиб, а 125 человек с обеих сторон были ранены.
Окончательные результаты выборов будут объявлены в ближайшие недели.
Госдепартамент осуждает
Официальный представитель Госдепартамента США назвал попытку покушения на иракского премьера "очевидным террористическим актом".
"Мы с облегчением узнали, что премьер-министр остался невредим. Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был ударом, нацеленным в сердце иракского государства", — заявил Нед Прайс.
Пресс-секретарь Госдепартамента добавил, что США поддерживают связь со спецслужбами Ирака и предложили помощь в расследовании.