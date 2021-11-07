На премьер-министра Ирака совершено покушение при помощи дрона

Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе атаковал в ночь на воскресенье резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими — об этом объявила иракская армия. Сам премьер не пострадал, но ранены его охранники.

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Как объявили иракские военные, покушение на премьера было совершено посредством атаки беспилотника на его резиденцию в т.н. "зеленой зоне" в Багдаде.

Аль-Кадими объвил в официальном твиттер-аккаунте, что он жив и здоров.

"Я в порядке, слава Аллаху, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности ради Ирака", — говорится в постинге.

Спустя пару часов в "Твиттере" премьера появилось и краткое видеообращение.

Иракское агентство "Шафак" сообщает со ссылкой на источники в спецслужбах, что в результате покушения были ранены трое охранников премьера.

Два представителя правительства Ирака подтвердили агентству Рейтер, что в резиденции премьера произошел по меньшей мере один взрыв, и что сам премьер цел. Имена этих собеседников агентство не называет.

В строго охраняемой "зеленой зоне" Багдада расположены правительственные учреждения и иностранные посольства.

Дипломаты, живущие в "зеленой зоне", сказали агенству Рейтер, что слышали взрывы и стрельбу.

Ответственность за предполагаемое покушение пока никто на себя не взял.

Конфликт с проиранскими силами

В последние недели ситуация иракской политике возник конфликт из-за парламентских выборов 10 октября.

Альянс "Фатх" — политическое крыло нескольких проиранских вооруженных группировок — по предварительным данным получил на этих выборах всего 15 из 329 депутатских мандатов. До того у них было 48 мест в парламенте.

Члены альянса обвинили власти во главе с Мустафой аль-Кадими в подтасовке результатов выборов, и сотни сторонников этого объединения начали проводить акции протеста у "Зеленой зоны".

В пятницу там произошли столкновения демонстрантов с полицией и один из участников акции погиб, а 125 человек с обеих сторон были ранены.

Окончательные результаты выборов будут объявлены в ближайшие недели.

Госдепартамент осуждает

Официальный представитель Госдепартамента США назвал попытку покушения на иракского премьера "очевидным террористическим актом".

"Мы с облегчением узнали, что премьер-министр остался невредим. Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был ударом, нацеленным в сердце иракского государства", — заявил Нед Прайс.

Пресс-секретарь Госдепартамента добавил, что США поддерживают связь со спецслужбами Ирака и предложили помощь в расследовании.