На протесты против ковидных мер во Франции вышли 140 тысяч человек

Во Франции восьмую неделю подряд прошли протесты против коронавирусных ограничений. На улицы французских городов в субботу, 4 сентября, вышли более 140 тысяч человек, сообщает министерство внутренних дел страны. Об этом пишет Deutsche Welle.

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В Париже акцию поддержали около 18 тысяч человек, в Монпелье - 6 тысяч, в Авиньоне - 4 тысячи. Всего по стране прошло в этот день 215 протестных акций. В июле и августе общая численность протестующих была выше - до 200 тысяч человек.

Основная причина недовольства жителей Франции связана с "паспортами здоровья". При этом, по данным соцопроса, опубликованного в газете Le Figaro 3 сентября, 67 процентов французов поддерживают введение такой меры.

Во Франции без прививки от ковида или теста не пускают в кафе

По решению французских властей, с 9 августа посещать рестораны, кинотеатры, а также путешествовать на самолетах или поездах дальнего следования можно только при предъявлении свидетельства о вакцинации от Covid-19 или перенесенной болезни, либо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Тесты на коронавирус во Франции, как и в Германии, с середины октября станут платными. Таким образом власти намерены усилить давление на противников прививок.