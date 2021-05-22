На Сааремаа микроавтобус с детьми врезался в грузовик, двух подростков доставили в больницу
Foto: Delfi.ee Irina Magi

Сегодня в 16:02 эстонской полиции стало известно, что на Сааремаа на 98 километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре столкнулись грузовик Scania и микроавтобус Ford, пишет Delfi.ee.

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За рулем грозовика был 56-летний мужчина. Маленьким автобусом управляла 50-летняя женщина, в транспортном средстве находилось 8 детей.

Скорая помощь доставила в больницу двух 15-летних подростков, во время ДТП они сидели возле водителя. Другие не пострадали.

Дети были на экскурсии на Сааремаа, в момент аварии они направлялись домой в Пярну. По первоначальным данным, грузовик хотел свернуть с главной дороги налево, а микроавтобус врезался в него сзади.

Автобус Кайтселита доставил детей и водителя в Курессааре, там им организуют транспорт до Пярну.

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