На Сааремаа открыли памятник "лесному брату" с противоречивой репутацией
Foto: Reuters/Scanpix

В деревне Луулупе на Сааремаа в субботу открыли памятник Эльмару Илпу — самому известному "лесному брату", действовавшему на острове, и его отряду. Илп держал в напряжении оккупационные власти на Сааремаа до лета 1950 года, но его боялись и местные жители.

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Помимо Илпа, на памятнике высечены имена Редезе Тоомсон и Феликса Вахтера Александра Туулинга вместе с символикой их отряда "летучая смерть", сообщила "Актуальная камера".

На открытии памятника присутствовал спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Он назвал этих "лесных братьев" борцами за свободу в период оккупации, роль которых до сих пор недооценивается.

"Лесные братья" и позднее диссиденты, вся эта тема, их борьба, цель и идеи рассматривались слишком мало и с некоторым налетом стыда. Они — наши герои. Они боролись за независимость Эстонии, за наш народ, и мы должны быть им благодарны и, несомненно, смело об этом говорить", — сказал Пыллуаас.

На Сааремаа об Эльмаре Илпе рассказывают очень разные истории, поэтому есть и те, кто считают его преступником, на руках которого есть и кровь местных жителей. Руководитель Сааремааского объединения борцов за свободу Яэн Теяр с этим не согласен.

"Они никогда не были преступниками, они были бойцами сопротивления. Они предупреждали этих людей и, как правило, это было исключительно плохое совпадение, когда с первого раза сразу казнили. Они предупреждали, а затем убивали. И в своих листовках они все очень ясно говорили, что предателям нет места в нашем обществе", — сказал Теяр.

Яан Теяр занимается реабилитацией "лесных братьев" и намерен добиться установки в Курессааре памятника всем тем, кто по разные стороны и в разные десятилетия погиб в борьбе с оккупационными властями, независимо от того, какой мундир они носили.

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