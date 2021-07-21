На Сахалине превышен уровень вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Якутии

В шести районах Сахалина зафиксировано превышение концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц в связи с природными пожарами в Якутии. Об этом сообщили в среду, 21 июля, в министерстве экологии Сахалинской области.

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Загрязнение воздуха связано "с переносом дыма крупных лесных пожаров, действующих в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока России", подчеркнули в ведомстве.

Отклонения от нормы выявлены в Макаровском, Поронайском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском, Тымовском районах, а также в Южно-Сахалинске.

Так, в городе Оха на севере Сахалина концентрация частиц на одном из этапов превышала предельно допустимый уровень более чем в три раза (500 мкг на кубометр воздуха вместо 160).

Авиалесоохрана вызвала в Якутии искусственные дожди

Тем временем стало известно, что Авиалесоохрана вызвала в трех районах Якутии искусственные дожди, которые должны помочь справиться с пожарами. Как сообщили в оперативном штабе Республики Саха, в облака были запущены пиропатроны с йодистым серебром для образования воды. Искусственные осадки прошли в Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах, где складывается наиболее сложная обстановка. На 21 июля в республике зафиксированы 208 природных пожаров. С огнем борются свыше 2000 человек и почти 300 единиц техники.

Глава МЧС России посетил Карелию

Днем ранее глава МЧС России Евгений Зиничев посетил Карелию, где он совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым совершил облет пострадавших территорий. В регионе действует 39 очагов природных пожаров на площади активного горения в 31,5 гектара.

Ранее руководитель противопожарного отдела экологического движения "Гринпис" в России Григорий Куксин высказал мнение, что улучшение ситуации в Якутии до середины августа не ожидается. "Большие территории уже охвачены пожарами. Здесь помогут только дожди", — пояснил он.