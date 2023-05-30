На сайт информагентства BNS совершена кибератака

Во вторник утром сайт крупнейшего в странах Балтии новостного агентства BNS был недоступен из-за кибератаки, сообщает LRT.

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Сайт BNS подвергся так называемой DDoS-атаке — на ресурс было умышленно направлено ​​множество запросов, которые должны были перегрузить поддерживающие системы.

Эти запросы, отмечает LRT, направлялись одновременно из нескольких стран, в том числе Литвы и России.

"На данный момент работа сайта восстановлена, у отдельных клиентов могут возникнуть проблемы со связью. Мы приносим извинения нашим клиентам за проблемы, с которыми они столкнулись", — заявил Томас Балжякас, генеральный директор компании, которая управляет BNS.

Специалисты новостного агентства уже приняли необходимые меры для успешного отражения подобных кибератак в будущем.