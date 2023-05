На сенатора из США завели дело в РФ — он якобы назвал смерть россиян "удачной тратой денег". Видео было смонтировано

Опубликованный пресс-службой президента Украины еще 26 мая ролик о встрече Владимира Зеленского и американского сенатора Линдси Грэма в воскресенье привлек внимание российских СМИ и официальных лиц. На видео конгрессмен якобы говорит: "Россияне умирают. Это лучшее, на что мы тратили деньги", и между двумя фразами заметна монтажная склейка.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, сенатор приезжал в Украину уже в третий раз после начала полномасштабного российского вторжения. В ходе встречи с Грэмом президент Украины "подробно проинформировал сенатора о ситуации на передовой", а также поблагодарил американские власти за поддержку.

На видеоролике, опубликованном в официальном Telegram-канале Зеленского, слышен в том числе такой диалог на английском языке:

Зеленский: Free or die (Свободные или мертвые).

Грэм: Free or die (Свободные или мертвые).

Зеленский: Now we are free. And we will be (Сейчас мы свободны. И мы будем свободными).

Грэм: Yes. And Russians are dying (Да. А россияне умирают). Itʼs the best money we ever spent (Это лучшее, на что мы тратили деньги).

Между двумя последними фразами Грэма заметна монтажная склейка. Впрочем, это не помешало заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву назвать сенатора "старым дураком". "Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту "русофобских высказываний" сенатора. По какой статье уголовного кодекса будет проходить расследование, не уточняется. Сегодня МВД России объявило Грэма в розыск.

Агентство Reuters со ссылкой на Офис президента Украины подтверждает, что опубликованный в Telegram ролик был смонтирован. Журналистам предоставили полную версию видео — во фрагменте, где Грэм и Зеленский обсуждают войну, фразы "Это лучшее, на что мы тратили деньги", нет. Вместо этого после слов сенатора "А россияне умирают" звучит ответ Зеленского: "Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории".

В письменном комментарии для Reuters американский политик заявил, что "российская машина пропаганды, как обычно, работает на износ", добавив, что "для США помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией". "Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выводите войска. Прекратите вторжение. Прекратите военные преступления. Однако правда состоит в том, что и вам, и Путину российские солдаты безразличны", — обратился он к экс-президенту РФ, назвавшему Грэма "старым дураком".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Почему пресс-служба Зеленского в ролике о переговорах Грэма с Зеленским решила поместить фрагменты с двумя репликами сенатора рядом и было ли это сделано умышленно, пока что не известно.