На севере Норвегии в ходе учений НАТО разбился американский военный самолет
Foto: AP/Scanpix

Военный самолет США с четырьмя членами экипажа на борту в ходе учений потерпел крушение на севере Норвегии, сообщили в пятницу местные власти и норвежские СМИ.

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Отмечается, что самолет MV-22B Osprey, принадлежащий Корпусу морской пехоты США, принимал участие в военных учениях НАТО под названием "Холодный ответ".

Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion в ходе поисковой операции обнаружили обломки разбившегося самолета.
Норвежская полиция подтвердила факт обнаружения обломков, отметив, что рядом с ними "признаков жизни не наблюдалось".

Копрус морской пехоты США подтвердил инцидент с самолетом.

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