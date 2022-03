На севере Норвегии в ходе учений НАТО разбился американский военный самолет

Военный самолет США с четырьмя членами экипажа на борту в ходе учений потерпел крушение на севере Норвегии, сообщили в пятницу местные власти и норвежские СМИ.

Отмечается, что самолет MV-22B Osprey, принадлежащий Корпусу морской пехоты США, принимал участие в военных учениях НАТО под названием "Холодный ответ".

Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion в ходе поисковой операции обнаружили обломки разбившегося самолета.

Норвежская полиция подтвердила факт обнаружения обломков, отметив, что рядом с ними "признаков жизни не наблюдалось".

Копрус морской пехоты США подтвердил инцидент с самолетом.

We can confirm an incident has occurred involving a Marine Corps MV-22B Osprey aircraft.

The aircraft was conducting training in Norway as part of Exercise COLD RESPONSE 22 at the time of the incident.