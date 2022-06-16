На шахте в Кузбасе зафиксирован рекордный выброс метана

Канадская компания GHGSat, занимающаяся мониторингом атмосферы при помощи космических спутников, сообщила о крупнейшем выбросе метана, когда-либо зафиксированном из одного источника. И этот источник - угольная шахта "Распадская" в Кемеровской области.

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В компании утверждают, что рекордный выброс произошел 14 января, и на его пике шахта выбрасывала в атмосферу почти 90 тонн метана в час. Общего объема выбросов хватило бы на обогрев сотен тысяч жилых домов, но вместо этого сотни тонн метана просто растворились в воздухе.

С точки зрения парникового эффекта этот газ (его химическая формула CH4) почти в 30 раз опаснее углекислого, поскольку он задерживает в атмосфере гораздо больше тепла, разогревая планету. Ученые считают метан ответственным за треть, а иногда и за половину (30-50%) случаев превышения среднегодовых показателей температуры по всему миру.

Компания GHGSat, головной офис которой расположен в Монреале, получает данные о составе земной атмосферы с пяти орбитальных спутников. Все пять оснащены самыми современными датчиками обнаружения метана из всех, работающих в космосе на сегодняшний день.

Задача компании — выявлять антропогенные источники метана и по возможности минимизировать его выбросы. Большинство клиентов компании занимаются добычей ископаемого топлива.

"Мы связались с администрацией "Распадской" по поводу этих выбросов, но ответа пока не получили", — сообщил Би-би-си представитель GHGSat Броуди Уайт.

На шахте "Распадская" добывают коксующийся уголь, это крупнейшая угледобывающая шахта России — огромный комплекс подземных тоннелей общей протяженностью около 350 км.

В 2010 году там произошла одна из самых масштабных трагедий в истории российской угольной отрасли, когда серия взрывов на "Распадской" унесла почти 90 жизней.

Невообразимые утечки

По данным GHGSat, утечки метана из "Распадской" уже относительно давно превышают средние показатели: крупные выбросы там были зафиксированы еще по меньшей мере дважды после рекордного. Один — в конце января (более 50 тонн метана в час), второй — в мае (более 10 т/ч).

Обычно утечка даже 1 тонны нефти или газа в час считается серьезной.

"87 тонн в час, которые мы зафиксировали 14 января, — это невообразимое количество: самая крупная утечка из одного источника, которую мы когда-либо фиксировали", — подтвердил Уайт.

"Если переводить ее в углеродный эквивалент, то примерно столько СО2 выбрасывают в атмосферу сразу пять работающих одновременно угольных электростанций. Причем в данном случае речь об утечке метана, просто скопившегося в породе. То есть наши цифры не учитывают те выбросы, которые неизбежно происходят при сжигании самого добытого из шахты угля" — то есть к ним необходимо добавить еще 20-30% дополнительных выбросов.

До нынешнего момента "рекордсменом" по выбросу метана было хранилище природного газа Aliso Canyon неподалеку от Лос-Анджелеса. В 2015 году там допустили утечку метана в объеме 58 тонн в час.

Как правило угольные шахты стараются выкачивать метан из подземных тоннелей по соображениям безопасности. Иногда его используют в качестве топлива для процесса угледобычи.

Внимание — метан

Именно к метану в последнее время приковано внимание большинства экологов. Несмотря на то что основным виновником глобального потепления принято считать углекислый газ, метан тоже играет в процессе постепенного разогрева планеты далеко не последнюю роль.

Если сравнивать молекулы СО2 и СН4, эффект потепления от метана значительно более сильный — но и более кратковременный: в атмосфере метан долго не задерживается. А значит, если удастся сократить выбросы из антропогенных источников — от добычи топлива, сельского хозяйства и мусорных свалок — эффект для экологии должен в теории проявиться довольно быстро.

На прошлогодней международной климатической конференции (СOP26) правительствам стран-участниц предложили подписать о сокращении выбросов метана на 30% к 2030 году. Тогда, согласно подсчетам, к 2050 году показатели среднегодовых температур на планете удастся снизить на 0.2°С.

Россия отправила на саммит формальную делегацию, в которую не вошел не только президент Владимир Путин, но и ни один из заметных членов российского правительства.

Би-би-си ожидает ответа от владельцев "Распадской", которые пообещали прокомментировать ситуацию.