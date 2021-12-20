На шахте в Кузбассе произошел пожар: эвакуированы более 100 горняков

В Кузбассе произошло возгорание на шахте имени А. Д. Рубана в городе Ленинске-Кузнецком, проводится эвакуация горняков. Об этом пишет Deutsche Welle.

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"На момент происшествия в шахте находились 128 горняков", — сообщила в воскресенье, 19 декабря, пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, все они вышли на поверхность, а пострадавших нет.

При этом "номинально смена составляет 140 человек", заявил "Интерфаксу" представитель администрации шахты.

Работы на шахте приостановлены

Все работы в шахте приостановлены в соответствии с протоколом, пишет "Интерфакс" со ссылкой на руководство шахты. Согласно этим данным, вентиляция шахты работает в нормальном режиме, газовая обстановка находится в пределах нормы.

"На предприятии действует система "Гранч", которая позволяет видеть нахождение каждого шахтера под землей и получать информацию о его самочувствии онлайн. Диспетчеры контролируют выход людей на поверхность", — указал представитель компании.

В пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс" в интервью ТАСС сообщили со ссылкой на предварительные данные, что возгорание случилось в результате нагревания угольного пласта. Эту информацию подтвердили и в МЧС.

"Поступил сигнал по срабатыванию датчиков, на место выехали четыре отделения горноспасателей", — сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Прокуратура проводит проверку

Прокуратура Кемеровской области инициировала проверку по факту происшествия. Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли поручено изучить исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Шахта им. Рубана (ранее называвшаяся "Красноярская") в Ленинске-Кузнецком входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК), являющуюся крупнейшей в РФ угольной компанией.

Пожар на "Листвяжной"

Инцидент на данной шахте — уже второе аналогичное происшествие в Кузбассе за месяц. В конце ноября произошел пожар на угольной шахте "Листвяжная"в Беловском городском округе Кемеровской области. В результате погиб 51 человек. По данным МЧС России, в момент возгорания под землей находились 285 горняков. Возбуждено дело по уголовной статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В ходе проверок в Кузбассе после взрыва на "Листвяжной" выявлено почти 450 нарушений.