На Шри-Ланке арестовали Иосифа Сталина

Профсоюзного активиста и полного тезку советского вождя задержали за несанкционированную демонстрацию и участие в штурме президентского дворца во время июльских протестов, из-за которых страну покинул ее президент.

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43-летний Иосиф Сталин, один из лидеров профсоюзного движения Шри-Ланки и активный участник недавних протестов против президента Готабая Раджапакса, был заключен под стражу в среду, 3 августа. Об этом сообщает сингапурское издание The Straits Times со ссылкой на AFP и официальных лиц.

"Его арестовывают за проведение демонстрации в мае в нарушение постановления суда", — сообщила полиция во время задержания активиста в офисе профсоюза учителей, секретарем которого был Сталин.

Поводом для ареста мужчины стала его фотография в президентском дворце в Коломбо, размещенная на странице Сталина в Facebook. Об этом сообщил AFP сотрудник полиции на условиях анонимности.

В июле жители Шри-Ланки на фоне крупнейшего в истории страны экономического кризиса устроили многотысячные акции протеста. Демонстранты заняли резиденцию президента, где, судя по публикациям в соцсетях, плавали в бассейне и прыгали на кроватях. Глава государства Готабай Раджапакс бежал из страны сначала на Мальдивы, а затем в Сингапур. Вскоре он сообщил о своей отставке с должности президента Шри-Ланки.

В конце месяца военные разрушили лагерь протестующих возле офиса президента, что вызвало осуждение со стороны международного сообщества, обвинившего войска в применении чрезмерной силы против безоружных демонстрантов.

На прошлой неделе полиция арестовала еще одного профсоюзного активиста из Коломбо. По версии правоохранительных органов, мужчина снял с дворца два официальных флага и использовал их как простыню и саронг (традиционную мужскую длинную юбку). Демонстранта опознали по видеороликам, которыми он поделился в соцсетях.