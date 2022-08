На Шри-Ланке арестовали Иосифа Сталина

Профсоюзного активиста и полного тезку советского вождя задержали за несанкционированную демонстрацию и участие в штурме президентского дворца во время июльских протестов, из-за которых страну покинул ее президент.

43-летний Иосиф Сталин, один из лидеров профсоюзного движения Шри-Ланки и активный участник недавних протестов против президента Готабая Раджапакса, был заключен под стражу в среду, 3 августа. Об этом сообщает сингапурское издание The Straits Times со ссылкой на AFP и официальных лиц.

"Его арестовывают за проведение демонстрации в мае в нарушение постановления суда", — сообщила полиция во время задержания активиста в офисе профсоюза учителей, секретарем которого был Сталин.

Поводом для ареста мужчины стала его фотография в президентском дворце в Коломбо, размещенная на странице Сталина в Facebook. Об этом сообщил AFP сотрудник полиции на условиях анонимности.

The General Secretary of the Sri Lanka teachers' Union, Joseph Stalin has been arrested. #DailyMirror #SriLanka #SLnews pic.twitter.com/XP2sPZETkY