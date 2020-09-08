На штаб Навального напали с ядовитым веществом, есть пострадавшие
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Представители новосибирского штаба Алексея Навального заявили о нападении. Во время лекции по наблюдению неизвестный вошел в помещение и разбил об пол бутылку с химичеким веществом, которое "отвратительно воняет", сообщил штаб в соцсетях.

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Людей из помещения вывели. Штаб пожаловался в полицию, полицейские прибыли на место. Двум волонтерам стало плохо, их увезли на скорой.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области "Интерфаксу" пока не смогли прокомментировать случившееся.

Региональный штаб Навального готовится к ближайшим выборам, которые пройдут 13 сентября, помогает желающим зарегистрироваться наблюдателями и, в частности, проводит ежедневные лекции о наблюдении.

Сегодня неизвестные разбили бутылку с ядовитыми веществом в штабе Навального в Новосибирске.

Иван Жданов:

Прямо…

Posted by Yana Denisova on Tuesday, September 8, 2020
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Интерфакс

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Интерфакс

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