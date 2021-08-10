На соратников Алексея Навального завели новое уголовное дело

На соратников Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова (на фото — слева) завели новое уголовное дело — о сборе денег, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на заявление на сайте Следственного комитета.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Помимо Жданова и Волкова, по делу проходят "иные лица".

В Следственном комитете сообщили, что 5 августа Жданов и Волков опубликовали видео о сборе пожертвований, несмотря на признание Фонда борьбы с коррупцией* и штабов Навального* экстремистскими организациями.

"Кроме того, они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов", — сообщили в СК.

Волков и Жданов находятся за границей, в России они оба арестованы заочно.