На соратников Алексея Навального завели новое уголовное дело
Foto: AP/Scanpix/LETA

На соратников Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова (на фото — слева) завели новое уголовное дело — о сборе денег, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на заявление на сайте Следственного комитета.

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Помимо Жданова и Волкова, по делу проходят "иные лица".

В Следственном комитете сообщили, что 5 августа Жданов и Волков опубликовали видео о сборе пожертвований, несмотря на признание Фонда борьбы с коррупцией* и штабов Навального* экстремистскими организациями.

"Кроме того, они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов", — сообщили в СК.

Волков и Жданов находятся за границей, в России они оба арестованы заочно.

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