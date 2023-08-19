На Тенерифе из-за пожаров эвакуировали 26 тысяч человек
Foto: Reuters/ Scanpix/ LETA

На испанском курортном острове Тенерифе были эвакуированы более 26 тысяч человек из-за обширных лесных пожаров. Эвакуация проводится после того, как разрушительные пожары, вспыхнувшие на севере острова 15 августа, распространились на еще большей площади в результате сложных погодных условий. Утром в субботу, 19 августа, были эвакуированы жители шести деревень, сообщил глава региона Фернандо Клавихо.

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По всей вероятности, это один из самых сильных пожаров на Тенерифе за последние 40 лет, указал он. По словам Клавихо, эвакуация является превентивной мерой, а распространение огня в значительной мере локализовано. В свою очередь начальница регионального ведомства гражданской обороны Монтсеррат Роман Касамартина также заявила о "достаточно стабильной ситуации". По ее словам, дома пока не пострадали, а эвакуированные жители размещены в спортзалах нескольких населенных пунктов.

19 августа на острове ожидается прибытие главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласки и министра туризма Эктора Гомеса, а 21 августа на Канары прилетит премьер-министр Педро Санчес.

В пятницу вечером власти Тенерифе сообщили, что пожары охватили около 5000 гектаров. Их тушение затрудняет труднодоступная местность, последствия засухи, сильное задымление, высокая температура воздуха, а также сильный и меняющий направление ветер.

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