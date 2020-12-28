На терминале в Бутинге произошла утечка, нефтяное пятно движется в сторону Латвии

В понедельник на нефтяном терминале в литовской Бутинге, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, произошла утечка нефти. Эту информацию подтвердил BNS глава Центра координации спасения на море Литвы Евгений Валиков.

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Представители Департамента охраны окружающей среды сообщили, что загрязняющее пятно движется в открытое море, в сторону Латвии. В течение трех ближайших суток оно не достигнет берега.

"Пролилось небольшое количество нефти, такую информацию мы получили от дежурного на Бутингском терминале. (…) В данный момент Центр координирования спасения на море занимается предоставлением помощи", — сказал Валиков.

В море пролилось около 1-2 тонн нефти, сообщил министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

"Пролилась нефть с буя терминала в Бутинге. Насколько я понимаю, сам танкер не подключен к нему, утечка из самого рукава", – рассказал он в интервью радиостанции LRT.

Заведующий отделом коммуникации Департамента охраны окружающей среды Литвы Арунас Малиновскис сказал, что площадь загрязнения составляет около 1 кв. км. Из-за течений и ветра пятно движется не к берегу, а в открытое море, к Латвии.

"Инспекторы окружающей среды начали расследование, подсчитывается причиненный природе ущерб", — добавил он.

Валиков сообщил, что для сбора загрязнения отправлено судно поиска и спасения Šakiai. Также на место инцидента вылетел вертолет ВВС Литвы, который уточнит размер пятна.

После определения количества попавшей в море нефти Департамент по охране окружающей среды подсчитает нанесенный окружающей среде ущерб, который должен будет возместить управляющая терминалом компания. Министр окружающей среды Симонас Гентвилас заявил, что ущерб будет зависеть от метеорологических факторов.

"Ветер и волны создают благоприятные условия для разложения и испарения загрязняющих веществ, с другой стороны, невысокая температура может помешать природе самостоятельно справиться", - отметил С. Гентвилас.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд, с тех пор как польская компания Orlen приобрела литовскую компанию Mazeikiu nafta.

На действующем с 1998 года Бутингском терминале в 2001 году случилось целых две аварии - тогда в ноябре из-за разрыва подводного шланга в море попало 59 тонн нефти, из которых 10 тонн было собрано, а ущерб природе тогда был оценен в 2,6 млн литов (0,75 млн евро). Прокуратура возбудила уголовное дело о загрязнении моря.

Тогда было объявлено, что производитель шлангов рекомендовал их замену каждые три года, однако этого не было сделано.

В марте 2001 года при закачке нефти на норвежский танкер North Pacific из-за сильного ветка оборвался трос якоря, а затем и шланги для транспортировки нефти. Из-за инцидента в море разлилось 3 тонны нефти, часть которой достигла территориальных вод Латвии.

Впервые шланг закачки нефти на танкер оборвался в декабре 1999 года. Тогда нефть в море не разлилась.

Еще один инцидент на Бутингском нефтяном терминале произошел в январе 2008 года, когда производилась разгрузка танкера Stena Antarctica. Сообщалось, что тогда в море разлилось около 400 кг нефти, которая достигла побережья у литовского городка Швянтойи.