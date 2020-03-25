На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней, до 24 апреля текущего года.

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Об этом сказал премьер Денис Шмыгаль на заседании кабмина в среду. По его словам, решение позволяет продлить данные меры в случае необходимости.

В частности, внесены изменения в ранее принятые акты правительства, которыми действие уже введенных карантинных мер продлено с 3 до 24 апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях Украине, а также в Киеве.

В среду сообщалось, что на Украине подтвердили четвертый случай смерти зараженного COVID-19 человека. В Тернопольской больнице скорой помощи умер мужчина, у которого ранее подтвердили коронавирус. Жителю села Ковалевка Монастырского района было 68 лет, сообщал Тернопольский штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне, 24 марта, стало известно, что в Киеве усилили ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, в частности, ввели "масочный" режим в общественном транспорте и рабочих помещениях, закрыли киоски по продаже шаурмы и запретили продавать алкоголь на разлив.