На Урале с почестями похоронили наемника ЧВК "Вагнер". До вербовки он сидел за убийство собственной матери

В начале января в городе Серов Свердловской области РФ прошло прощание с Сергеем Молодцовым — в прошлом году он отправился на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнер", когда отбывал срок за убийство своей пожилой матери. Тем не менее, рассказывает екатеринбургское издание E1, наемника похоронили с военными почестями, а администрация города в некрологе назвала Молодцова "честным человеком" и "рубахой-парнем".

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О смерти 46-летнего мужчины стало известно 4 января. "Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят: рубаха-парень", — говорится в заявлении местной администрации.

Похороны прошли на следующий день. Гроб с телом наемника сопровождал военный караул, ведущий церемонии рассказывал о "героическом поступке" Молодцова. Проститься с бойцом ЧВК также прибыли ветераны, говорившие о его "мужестве и героизме".

Журналисты E1 обнаружили в картотеке Серовского суда приговор, вынесенный в отношении Молодцова в 2017 году. Суд постановил, что живший вместе со своей матерью мужчина в состоянии алкогольного опьянения "нанес руками и ногами не менее шести ударов в область головы, туловища и конечностей" собственной матери. В результате женщина скончалась. Молодцова, не признавшего свою вину, приговорил к 11,5 годам лишения свободы.

В том же документе сказано, что это не первый срок в жизни Молодцова. Ранее он был судим по той же статье ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") в Уссурийске (Приморский край РФ). Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы, но отпустили условно-досрочно.