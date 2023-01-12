На Урале с почестями похоронили наемника ЧВК "Вагнер". До вербовки он сидел за убийство собственной матери
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В начале января в городе Серов Свердловской области РФ прошло прощание с Сергеем Молодцовым — в прошлом году он отправился на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнер", когда отбывал срок за убийство своей пожилой матери. Тем не менее, рассказывает екатеринбургское издание E1, наемника похоронили с военными почестями, а администрация города в некрологе назвала Молодцова "честным человеком" и "рубахой-парнем".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О смерти 46-летнего мужчины стало известно 4 января. "Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят: рубаха-парень", — говорится в заявлении местной администрации.

Похороны прошли на следующий день. Гроб с телом наемника сопровождал военный караул, ведущий церемонии рассказывал о "героическом поступке" Молодцова. Проститься с бойцом ЧВК также прибыли ветераны, говорившие о его "мужестве и героизме".

Журналисты E1 обнаружили в картотеке Серовского суда приговор, вынесенный в отношении Молодцова в 2017 году. Суд постановил, что живший вместе со своей матерью мужчина в состоянии алкогольного опьянения "нанес руками и ногами не менее шести ударов в область головы, туловища и конечностей" собственной матери. В результате женщина скончалась. Молодцова, не признавшего свою вину, приговорил к 11,5 годам лишения свободы.

В том же документе сказано, что это не первый срок в жизни Молодцова. Ранее он был судим по той же статье ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") в Уссурийске (Приморский край РФ). Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы, но отпустили условно-досрочно.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Pokémon Scarlet and Violet – захватывающее и авантюрное путешествие по стране покемонов
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае