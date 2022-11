На войне в Украине погиб осужденный в России студент из Замбии. Это первый такой известный случай

МИД Замбии заявил, что на войне в Украине погиб гражданин этой страны, который ранее отбывал срок в России. Это первый известный случай гибели иностранного гражданина, завербованного в России для участия в боевых действиях в Украине.

По сведениям министра иностранных дел Замбии, 23-летний студент Лемехани Натан Ньиренда погиб "на поле боя" в Украине 22 сентября. Его тело уже находится в Ростове-на-Дону и вскоре будет отправлено в Замбию, следует из сообщения МИД Замбии.

Press Statement by Hon. Stanley K. Kakubo, M.P, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Zambia on the demise of a Zambian National in Ukraine. pic.twitter.com/Vi08CxGuVF