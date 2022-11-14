На войне в Украине погиб осужденный в России студент из Замбии. Это первый такой известный случай

МИД Замбии заявил, что на войне в Украине погиб гражданин этой страны, который ранее отбывал срок в России. Это первый известный случай гибели иностранного гражданина, завербованного в России для участия в боевых действиях в Украине.

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По сведениям министра иностранных дел Замбии, 23-летний студент Лемехани Натан Ньиренда погиб "на поле боя" в Украине 22 сентября. Его тело уже находится в Ростове-на-Дону и вскоре будет отправлено в Замбию, следует из сообщения МИД Замбии.

Press Statement by Hon. Stanley K. Kakubo, M.P, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Zambia on the demise of a Zambian National in Ukraine. pic.twitter.com/Vi08CxGuVF — Zambia Foreign Ministry (@ZambiaMFAIC) November 14, 2022

МИД Замбии не уточняет, за какие именно преступления он был осужден, но сообщает, что в апреле 2020 года он получил девять с половиной лет заключения.

До этого Ньиренда изучал проектирование ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ).

"В связи с этим крайне печальным развитием событий правительство Замбии потребовало от российских властей срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых замбийский гражданин, отбывавший тюремный срок в Москве, мог быть завербован на войну в Украине и после этого погиб", — сказано в заявлении Какубо.

Ранее многочисленные СМИ, в том числе корреспонденты Русской службы Би-би-си, сообщали, что основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин лично агитировал заключенных российских тюрем ехать воевать в Украине.

В числе предполагаемых российских заключенных, завербованных на войну, был и Евгений Нужин, видео с жестокой казнью которого на выходных опубликовал один из связанных с "ЧВК Вагнера" телеграм-каналов.

По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", Ньиренда изучал в МИФИ ядерную физику, а в августе 2020 года "попался" с мефедроном в московском парке "Кусково". Следствие установило, что студент успел сделать три "закладки", утверждает канал.

По его данным, студента этапировали в колонию в Тверской области, и оттуда он попал на войну в Украине.