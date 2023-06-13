На войне в Украине впервые погиб финский доброволец
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В минувшие выходные в Украине погиб гражданин Финляндии, воевавший на стороне ВСУ, сообщают Yle и Helsingin Sanomat. По данным изданий, это первый подтвержденный случай гибели финна на фронте.

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Имя погибшего добровольца и обстоятельства его смерти не сообщаются. Известно, что это мужчина в возрасте до 30 лет, он прибыл в Украину вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в феврале прошлого года, участвовал в обороне Бахмута.

Смерть гражданина Финляндии журналистам подтвердила Тина Сойни, руководительница волонтерской группы Nordic Combat Medics. Основная задача объединения — эвакуация людей, доставка медицинской и гуманитарной помощи в прифронтовую зону; в этом волонтерам помогают и отправившиеся на войну добровольцы. По словам Сойни, погибший входил в их число.

Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер подтвердил Yle, что ведомству известно о гибели финского добровольца в Украине.

По оценке Helsingin Sanomat, по состоянию на осень 2022 года в Украине воевало около 50 добровольцев из Финляндии. В конце прошлого года одно из финских СМИ сообщило, что в начале полномасштабной войны погиб финн по имени Петри Вильякайнен, однако эту информацию не удалось подтвердить из других источников.

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