франция полиция париж
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сегодня утром на Северном вокзале французской столицы в результате нападения неизвестного шесть человек получили ножевые ранения, в том числе один полицейский. Об этом сообщает телеканал BFM.

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Нападавшего "быстро нейтрализовала" полиция. На Северном вокзале работают экстренные службы, движение поездов временно затруднено.

"Движение транспорта нарушено при выезде и прибытии на Северный вокзал. Полиция открыла огонь по угрожавшему человеку, который предположительно ранил пассажиров на Северном вокзале", — говорится в заявлении региональной железнодорожной сети.

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