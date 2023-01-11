Сегодня утром на Северном вокзале французской столицы в результате нападения неизвестного шесть человек получили ножевые ранения, в том числе один полицейский. Об этом сообщает телеканал BFM.

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Нападавшего "быстро нейтрализовала" полиция. На Северном вокзале работают экстренные службы, движение поездов временно затруднено.

🔴 Paris: un homme blesse plusieurs personnes à l'arme blanche à la gare du Nord avant d'être neutralisé pic.twitter.com/asJxhQir9U — BFMTV (@BFMTV) January 11, 2023

"Движение транспорта нарушено при выезде и прибытии на Северный вокзал. Полиция открыла огонь по угрожавшему человеку, который предположительно ранил пассажиров на Северном вокзале", — говорится в заявлении региональной железнодорожной сети.