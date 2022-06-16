На встрече Рамштайн-3 объявили о поставках нового оружия для Украины

На третьей встрече контактной группы по обороне Украины, называемой еще "форматом Рамштайн" министры обороны и начальники генштабов армий около 50 стран обсудили предоставление Киеву новых вооружений. О предоставлении новой военной помощи на пресс-конференции в Брюсселе объявили министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, сообщает корреспондент DW.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

США и другие страны предоставят Украине больше артиллерии

"США предоставят дополнительный пакет помощи в сфере безопасности Украине на сумму 1 млрд долларов", - заявил Ллойд Остин. По его словам, в новый пакет войдут 18 гаубиц M777 и машины для их буксировки, а также 46 000 снарядов к ним калибра 155 мм. Украине также передадут управляемые снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

650 млн долларов из этого пакета пойдут о отдельный фонд, который позволит Украине получить еще две системы береговой обороны Harpoon, а также тысячи защищенных раций, приборов ночного видения, тепловизоров и оптических прицелов.

"Сегодня после обеда мы услышали серьезные объявления о новых пакетах оборонной помощи Украине", - добавил Остин. Он не перечислил их все, но указал, что дополнительную артиллерию поставят еще ряд стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. "Позвольте мне также поблагодарить Словакию, объявившую о значительном пожертвовании вертолетами серии "Ми" и срочно необходимыми реактивными снарядами", - отметил глава Пентагона.

Германия передаст Украине три РСЗО

На встрече Рамштайн-3 министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила о выделении Украине трех систем залпового огня MARS II. В пакет также войдут "много сотен" ракет к ним, запчасти и подготовка украинских военных. По словам Ламбрехт, обучение солдат ВСУ использованию MARS II может начаться уже в июне. А сами системы Украине передадут в конце июля - начале августа, поскольку речь идет о системах из запасов Бундесвера, уточнила она, отвечая на вопрос корреспондента DW.

В общей сложности Украине уже пообещали десять единиц РСЗО: четыре HIMARS от США, три M270 от Великобритании и три MARS II от Германии.

Марк Милли: HIMARS для Украины - это только начало

Журналисты тем не менее задали вопрос о том, что все переданные плюс обещанные Киеву вооружения - это все равно намного меньше, чем вооружения, имеющиеся у российских войск.

"Цифры в пользу россиян", - признал Марк Милли. Он упомянул курсирующие публично оценки соотношения между украинской и российской артиллерией: 5 к 1, 10 к 1 и даже 20 к 1. Но истинные данные генерал называть отказался, поскольку они засекречены. При этом Милли указал на большие проблемы российских войск, в частности с логистикой, боевым духом, командованием.

Председатель комитета начштабов сообщил, что на встрече Рамштайн-3 Украине пообещали дополнительные единицы артиллерии. "Речь идет, наверное, о 300 - 400 артиллерийских стволах, причем это именно ствольная, а не реактивная артиллерия, которую в общей сложности предоставят украинцам. В придачу к этому будет поставлена дальнобойная реактивная артиллерия. HIMARS - это только начало", - пообещал Милли, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Ллойд Остин, в свою очередь, пообещал, что страны, участвующие во встречах в "формате Рамштайн", продолжат предоставлять Украине оружие "настолько долго, насколько это необходимо".

"Генерал Милли и я были не в одном бою. И когда ты воюешь, тебе всегда недостаточно, ты всегда считаешь, что тебе нужно больше… Мы не думаем, что сможем выполнить все потребности (Украины в оружии. - Ред.) уже завтра, а спустя две недели потребности, вероятно, немного изменятся", - отметил министр и добавил, что упорно сражается за то, чтобы предоставить Украине все, в чем она нуждается.