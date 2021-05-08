На выборах в Шотландии лидируют сторонники ее независимости
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Шотландская национальная партия побеждает на выборах в местный парламент, однако едва ли получит абсолютное большинство. Эксперты не исключают коалиции с Партией "зеленых". На референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по "Брекзиту" 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС.

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Шотландская национальная партия (SNP), побеждающая на выборах в однопалатный парламент Шотландии, увеличивает свои шансы в дальнейшем оказывать более активное давление на Лондон с целью проведения повторного референдума о независимости. После того, как в субботу, 8 мая, определилась ситуация с 68 мандатами, стало известно, что SNP получает 57 из них в борьбе за 129 мест в региональном законодательном органе.

Лидер SNP и глава правительства Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что будет настаивать на референдуме, если сможет заручиться большинством в национальном парламенте.

Абсолютное большинство — маловероятно

В то же время, как отмечает агентство Reuters, — маловероятно, что SNP удастся получить абсолютное большинство. Для этого партии необходимо было одержать верх в Западном Абердиншире, чего, по мнению наблюдателей, не произошло.

Как полагают эксперты, Шотландская национальная партия может попытаться сформировать парламентскую коалицию с представителями Партии "зеленых".

Окончательные итоги голосования, как ожидается, станут известны до конца дня 8 мая.

Между тем британский премьер Борис Джонсон уже отклонил возможность проведения нового референдума о независимости Шотландии. В интервью The Daily Telegraph он назвал подобную инициативу "безответственной и безрассудной".

Референдум семилетней давности

На референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по "Брекзиту" 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, однако позднее Стерджен отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить "Брекзит".

Шотландская национальная партия, однако, в целом видит целесообразность подобного референдума. В случае получения абсолютного большинства в нацпарламенте она может организовать его уже в конце 2023 года.

В октябре 2020 года лидер SNP попросила ЕС поддержать стремление Шотландии к независимости.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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