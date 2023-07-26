На юге Италии четыре человека погибли от лесных пожаров, на севере двое стали жертвами шторма

Четыре пожилых человека скончались в результате лесных пожаров, охвативших южную часть Италии, а две женщины погибли во время шторма на севере страны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на итальянские СМИ и заявления местных чиновников.

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Три человека погибли на Сицилии — тела супругов 70 лет нашли в их сгоревшем доме на окраине Палермо, еще одна 80-летняя женщина скончалась недалеко от города, поскольку скорая не смогла добраться до нее из-за пожаров.

В Калабрии, регионе на юге материковой Италии, 98-летний мужчина, который не мог ходить из-за болезней, умер в собственном доме, который охватил огонь.

По данным итальянских пожарных, с воскресенья по вторник они потушили около 1400 пожаров в разных регионах страны, в том числе 650 на Сицилии и 390 в Калабрии.

Температура на юге страны начала постепенно снижаться, режим "красной тревоги" продолжает действовать только в двух городах (вчера их было 17).

На севере Италии, в провинциях Монца и Брешиа, тем временем бушевал шторм. Взрослая женщина и 16-летняя девушка погибли из-за падения на них деревьев.

Правительство страны соберется сегодня вечером в Риме, чтобы обсудить последствия природных катаклизмов и помощь населению.