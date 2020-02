На юге Лондона произошел теракт. Нападавший застрелен

На юге Лондона мужчина был застрелен полицейскими, после того как напал с ножом на прохожих. Сообщается о двух раненых, подробностей об их состоянии нет.

Лондонская полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как теракт.

На кадрах с места события видно, что на месте много машин скорой помощи, над местом нападения кружит вертолет.

Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG