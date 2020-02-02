На юге Лондона произошел теракт. Нападавший застрелен

На юге Лондона мужчина был застрелен полицейскими, после того как напал с ножом на прохожих. Сообщается о двух раненых, подробностей об их состоянии нет.

Лондонская полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как теракт.

На кадрах с места события видно, что на месте много машин скорой помощи, над местом нападения кружит вертолет.

Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG — BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2020

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в районе Стрэтем. На данном этапе мы полагаем, что несколько людей получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент квалифицирован как связанный с терроризмом", - говорится в заявлении полицейских в "Твиттере".

Очевидцы пишут в социальных сетях, что слышали три выстрела. На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

19-летний студент Гулед Булхан рассказал агентству PA: "Я переходил дорогу, когда увидел мужчину с мачете и серебристыми канистрами на груди, за которыми бежали, как я предполагаю, полицейские под прикрытием - они были в гражданской одежде. Потом в мужчину выстрелили, я думаю, что было три выстрела, но не помню точно. После этого я побежал в библиотеку".

Журналист Би-би-си Стефан Пауэлл, который живет рядом с местом нападения, рассказал, что повсюду дежурит вооруженная полиция, местных жителей просят не покидать квартиры.

Посетителей кафе и магазинов также не выпускают на улицу.

Однако, по всей видимости, непосредственная опасность миновала.