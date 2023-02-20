На юге Турции произошло новое землетрясение
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались в соседних провинциях, а также в Сирии, Египте и Ливане.

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В провинции Хатай на юго-востоке Турции, в районе границы с Сирией, произошло новое сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,3, сообщил вечером в понедельник, 20 февраля, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра Кандилли в Стамбуле, магнитута толчков составила 6,4.

Эпицентр находился в районе города Самандаг на берегу Средиземного моря. Подземные толчки также ощущались в соседних турецких провинциях, на севере Сирии, в Египте и Ливане.

По словам очевидцев, были повреждены несколько зданий в городе Анталья на юге Турции, передает агентство Reuters. Представитель благотворительной организации SAMS рассказал, что в нескольких городах вблизи сирийского Алеппо снова обрушились дома.

Две недели назад в районе турецко-сирийской границы произошли несколько разрушительных землетрясений подряд, унесшие в обеих странах жизни более 46 000 человек.

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