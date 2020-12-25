На Занзибаре обрушился Национальный музей истории и культуры Бейт-эль-Айджаиб, известный также как Дом чудес. Видео с места события публикует YouTube-канал Zinduka online TV Zanzibar, сообщает lenta.ru.

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На кадрах видно частично разрушенное здание, перед которым толпятся люди. На месте начинается спасательная операция — под завалами могут находиться рабочие.

Россиянка Яна Прохоренко, находившаяся рядом с музеем в момент обрушения, рассказала РБК, что должна была посетить его с группой других отдыхающих. Но экскурсия не успела состояться. "Подходя, мы услышали грохот. Был громкий звук, как от сноса, после чего образовалось облако пыли, и стало понятно, что башни и половины здания нет", — отметила туристка.

В посольстве России в Танзании сообщили, что информации о пострадавших россиянах пока нет. Здание находилось на реконструкции, потому в нем не должно было быть посторонних.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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