На западе Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

47-летний житель Хайнсберга находится в критическом состоянии, симптомы заболевания есть и у его жены. В Баден-Вюртемберге также появился первый заразившийся COVID-19.

Коронавирус распространяется по Германии. Во вторник, 25 февраля, стало известно о первом заразившемся COVID-19 на западе ФРГ. 47-летний мужчина, живущий в районе Хайнсберг, находится в критическом состоянии.

Симптомы вирусного заболевания есть и у его жены, она помещена в стационар, но диагноз пока неизвестен. Министерство здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии проверяет людей, с которыми контактировал заболевший. В Хайнсберге создан антикризисный штаб, школы и детские сады в этом районе останутся закрытыми в среду. Хайнсберг находится на самом западе Германии, на границе с Нидерландами.

Первый случай заражения в Баден-Вюртемберге

Первый случай заражения коронавирусом также зафиксирован в Баден-Вюртемберге. 25-летний житель района Геппинген, вероятно, заразился COVID-19 во время поездки в Милан.

Ранее все заразившиеся в Германии были лишь в Баварии. Первым заболевшим стал сотрудник баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой.

В Инсбруке заблокирован отель

Власти Австрии заблокировали здание отеля Grand Hotel Europa в Инсбруке, где работала итальянка, у которой нашли COVID-19. На данный момент неизвестно, сколько человек находятся в отеле. До этого времени в Австрии были зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Оба произошли в федеральной земле Тироль.

Всего в мире заразились коронавирусом более 80 тысяч человек, погибли — более 2700. Большинство из них — жители Китая, откуда и пошло распространение инфекции.