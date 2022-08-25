На Запорожье готовятся к возможной аварии на ЗАЭС

Запорожская областная военно-гражданская администрация проработала разные сценарии эвакуации населения в случае аварии на Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ОВА.

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Отмечается, что в случае аварии на Запорожской АЭС будет включена система оповещения гражданского населения о чрезвычайной ситуации, которая сообщит мирным жителям о дальнейшем порядке действий.

"Применят все возможные системы оповещения, в чрезвычайных ситуациях своевременное и системное информирование имеет ключевой смысл. Мы должны позаботиться о населении как на подконтрольной, так и на оккупированной территории, никого не можем оставлять наедине с бедой. Разработаны несколько планов, рассчитанных на временно оккупированные и подконтрольные территории. Это позволяет рассчитать все возможности и преграды для эвакуации гражданских", — информирует пресс-служба.

Напомним, 25 августа Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от сети. Линии связи с украинской системой были повреждены в результате непрерывных обстрелов со стороны ВС РФ.