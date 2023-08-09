На заводе в Подмосковье произошел взрыв. Пострадали более 30 человек (ОБНОВЛЕНО)

На Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщают российские СМИ и Telegram-каналы. По данным местных властей, ранения разной степени тяжести получили 38 человек.

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Причины произошедшего выясняются. Государственное информагентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах пишет, что причиной взрыва не было попадание беспилотника. Газета "Коммерсант" утверждает, что взорвался склад пиротехники компании, которая арендовала помещения на территории завода.

Из всех зданий и цехов предприятия, в том числе арендованных, объявлена эвакуация. Как пишет Telegram-канал Shot, в расположенных рядом жилых домах выбиты стекла. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа сообщила, что пострадали 38 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Baza утверждает, что на месте взрыва начался разбор завалов, под которыми могут находиться тела погибших.

Как отмечает "Агентство", Загорский оптико-механический завод производит, в том числе, прицелы для стрелкового оружия, а также бинокли, разработанные специально для ВМФ РФ. Предприятие входит в госкорпорацию "Ростех".