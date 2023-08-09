На заводе в Подмосковье произошел взрыв. Пострадали по меньшей мере 11 человек

На Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщают российские СМИ и Telegram-каналы. По предварительным данным, травмы получили от 11 до 25 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Причины произошедшего выясняются. Государственное информагентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах пишет, что причиной взрыва не было попадание беспилотника. Газета "Коммерсант" утверждает, что взорвался склад пиротехники компании, которая арендовала помещения на территории завода.

Из всех зданий и цехов предприятия, в том числе арендованных, объявлена эвакуация. Как пишет Telegram-канал Shot, в расположенных рядом жилых домах выбиты стекла. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным СМИ и Telegram-каналов, число пострадавших колеблется от 11 до 25 человек. Официальных сообщений по этому поводу пока что не публиковалось. Baza утверждает, что на месте взрыва начался разбор завалов, под которыми могут находиться тела погибших.