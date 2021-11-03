Наблюдаются проблемы в работе Facebook, Instagram и Messenger
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе Facebook, Instagram и Messenger, пишет The Independent. Об этом же свидетельствуют и сообщения пользователей соцсетей в Twitter.

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Нарушения в работе наблюдаются в последние часы. Они затронули все три вышеупомянутых приложения и веб-сайты социальных сетей.

Пользователи по всему миру жалуются, что во всех трех приложениях невозможно отправлять, принимать сообщения, а также получить доступ к посланиям.

The Independent напоминает, что в последний раз, когда приложения не работали, пользователям потребовалось несколько часов, чтобы снова получить доступ к социальным сетям и своей почте.

Пока что нет официальных заявлений компании о причинах неисправности.

Напомним, около месяца назад уже были проблемы с Facebook, Whatsapp и Messenger.

Ранее сообщалось, что глава компании Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании компании и в будущем она будет называться Мета.

"Я с гордостью сообщаю, что с сегодняшнего дня наша компания теперь называется Мета. Наша миссия остается прежней — продолжать объединять людей, наши приложения и их бренды — они не меняются", — сказал Цукерберг.

После изменения названия компании платформы Facebook, Instagram и WhatsApp сохранили нынешние названия.

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