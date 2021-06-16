Началась встреча Путина и Байдена
Foto: AP/Scanpix/LETA

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена началась. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

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Путин поблагодарил Байдена за предложение встретиться в Женеве. "Знаю, что у вас длинная поездка, много работы", — подчеркнул он.

"Как я уже сказал снаружи, любая встреча лицом к лицу — это полезная встреча", — ответил Байден.

Российский президент добавил, что в отношениях Москвы и Вашингтона остается много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. Он понадеялся, что встреча будет продуктивной. Американский политик согласился, что страны хотят определить, по каким вопросам они готовы сотрудничать.

Планируется, что стороны обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Владимир Путин Джо Байден
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