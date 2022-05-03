Начальник Генштаба РФ был в Украине на прошлой неделе - Пентагон
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил генерал Валерий Герасимов недавно был в Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы знаем, что он был на Донбассе несколько дней, начиная с прошлой недели. Мы не знаем, там ли он еще", — сказал чиновник.

Чиновник отказался сообщить, почему США были уверены в местонахождении российского генерала или какие у них есть разведданные, которые привели к такому выводу.

Ранее поступали сообщения о том, что Герасимов был ранен в Украине, но у США нет сведений о том, что он был ранен, сказал источник.

США не уверены, почему Герасимов отправился на линию фронта и свидетельствует ли это об отсутствии доверия Кремля к генералу Александру Дворникову, который всего несколько недель назад был назначен командующим всеми российскими операциями в Украине, сказал чиновник.

Однако поездка Герасимова свидетельствует о том, что он хотел непосредственно увидеть операции.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?